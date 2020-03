Il signor Masullo non è di Pontecagnano, ma l'Asl a cui fa riferimento sì: la precisazione della redazione per Lanzara

"Il mio papà, Fernando Masullo è residente a San Vito di Montecorvino Pugliano, mentre io sono residente a Pontecagnano: è vero, non l'ho precisato. Ma l'Asl di pertinenza per Montecorvino è quella di Pontecagnano: come mai il sindaco, quindi, chiede di precisare il comune di residenza di mio padre?"

E' quanto ha osservato Teresa Masullo, residente a Pontecagnano, che, nei giorni scorsi, anche attraverso la nostra testata, ha denunciato la lunga attesa per il tampone per verificare la positività o la negatività di suo padre al Covid-19. Il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara non ha inviato, ad oggi, smentite alla nostra redazione, ma ha richiesto, attraverso alcuni commenti su Facebook (inerenti ad un'altra denuncia di una cittadina di Pontecagnano cui è seguita una replica ndr) alla nostra responsabile provinciale, di correggere il presunto errore presente nell'articolo in cui abbiamo riportato il racconto e l'appello della signora Masullo, preoccupata per la salute di suo padre.

La precisazione e la solidarietà

Tuttavia, ripetendo le verifiche in merito al fatto, è emerso come il dettaglio non inizialmente precisato in merito alla residenza diversa di padre e figlia (la signora Masullo risiede a Pontecagnano e suo padre a Montecorvino Pugliano ndr), risulti assolutamente irrilevante , differentemente da quanto denunciato dal sindaco, in quanto l'Asl di pertinenza a cui il signor Masullo fa riferimento per il test del tampone è, ad ogni modo, quella di Pontecagnano. Ci sembra pertanto doveroso esprimere solidarietà alla nostra responsabile provinciale che, a mezzo social, è stata protagonista di una discussione accesa con il sindaco Lanzara che ci ha accusato di fare "strumentalizzazioni" (vedi screenshot in basso ndr). Nel rispetto del nostro lavoro e dei nostri lettori, quindi, abbiamo ritenuto di approfondire la vicenda come è nostro costume, rinnovando l'in bocca al lupo alla nostra lettrice, la signora Masullo e al suo papà.

