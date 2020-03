Coronavirus, sicurezza al porto di Salerno: Celano scrive al sindaco

Sicurezza al porto di Salerno nei giorni dell'emergenza sanitaria per il coronavirus. E' questo l'oggetto dell'interrogazione - in forma scritta e orale - che il consigliere comunale Roberto Celano (Forza Italia) ha rivolto al sindaco di Salerno Enzo Napoli per chiedere "se il primo cittadino e l'amministrazione intendano nell'immediato intervenire sulle autorità competenti affinché si riorganizzi l'intero servizio di accoglienza e controllo di passeggeri e merci presso lo scalo portuale".

I dettagli

Nei giorni scorsi si è riunito il "tavolo" per la sicurezza del porto in riferimento all'epidemia che sta contagiando in queste settimane molti italiani. "Dalla riunione - scrive Celano - sarebbe stata esclusa l'Agenzia delle Dogane, i cui dipendenti sono quelli materialmente addetti al controllo dei passeggeri e delle merci. I controlli, inoltre, vengono fatti sistematicamente senza mascherine, mai fornite agli addetti al controllo. Non vi è in porto un presidio medico, essendo unicamente presente, solo di mattina, un'ambulanza con personale paramedico. L'intera organizzazione non appare in linea con le misure di sicurezza che dovrebbero essere garantite a tutela dei lavoratori, dei passeggeri e della nostra comunità. Per questo motivo, chiedo di sapere se sarà riorganizzato l'intero servizio di accoglienza, in considerazione delle criticità evidenziate in premessa, al fine di garantire le dovute tutele ad operatori, ai lavoratori, ai passeggeri ed all'intera comunità salernitana.