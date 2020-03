Coronavirus, tampone positivo per un medico dell'ospedale di Nocera

Un medico del pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore è risultato positivo al tampone del Coronavirus. L’uomo è residente a Fisciano ma domiciliato da anni a Salerno.

Le rassicurazioni

Il sindaco Vincenzo Sessa rassicura i suoi concittadini: “Non ha avuto nessun contatto sul territorio. Abbiamo, in ogni caso, attivato tutte le procedure previste dal protocollo. In questo momento difficile, non posso che ringraziare tutti gli operatori sanitari che in questa emergenza stanno lottando in prima linea per tutti noi! Noi possiamo aiutarli restando a casa”