Coronavirus, scattano i posti di blocco nel Cilento: fermati auto e bus

Anche il Cilento si blinda per monitorare i cittadini che, in queste ore, stanno rientrando dal Nord. Al momento si registrano quattro casi di persone affette dal Coronavirus: tre ad Agropoli e uno a Montano Antilia.

I posti di blocco

A Camerota sono stati attivati ben tre postazioni che monitorano, 24 ore su 24, gli ingressi sul territorio comunale. In campo, su disposizione del Municipio, gli agenti della Polizia Locale, gli uomini della Protezione Civile e i carabinieri. Finora sono state controllate oltre 320 persone, di cui 11 quelle provenienti dalla “zona rossa”. Oggi saranno notificate le ordinanze sindacali, ma i cittadini in questione sono già in quarantena preventiva.

I controlli

Sorvegliate dalle forze dell’ordine anche le stazioni ferroviarie di Agropoli, Capaccio-Roccadaspide, Paestum, Centola e Pisciotta.

Le nuove indicazioni di Busitalia

