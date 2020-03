Coronavirus in Campania, la Regione precisa: "Niente attività sportiva e riunioni"

Nuove precisazioni da parte degli uffici della Regione Campania rispetto alle ordinanze firmate dal governatore Vincenzo De Luca.

Sport e divertimento

In una nota viene chiarito che “l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell'ordinanza n.15 del 13 marzo 2020" che prevede norme restrittive per la gestione dell'emergenza Coronavirus.

Un'altra precisazione è relativa ai locali: "Non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste. La situazione impone di adottare misure idonee ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio”