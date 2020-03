Coronavirus, nuovo summit in Prefettura: task force nei comuni

Vertice in Prefettura a Salerno dove si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica per svolgere un ulteriore analisi delle problematiche legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Presenti, oltre ai vertici provinciali delle forze dell’ordine, il presidente della Provincia Michele Strianese, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il primo cittadino di Bellizzi Mimmo Volpe in rappresentanza dell’Anci Campania, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il direttore generale dell’Asl, il direttore sanitario del “Ruggi d’Aragona” e il presidente dell’Ordine dei Medici.

Più controlli nei Comuni

Nel corso dell’incontro il Prefetto Francesco Russo ha ribadito la necessità di una “capillare attività di comunicazione rivolta a tutti i cittadini” affinchè “sia sensibilizzato il senso di responsabilità individuale grazie al quale potranno trovare efficace applicazione le misure di contrasto epidemiologico approntate dal Governo e dalla Regione”. E’ stata inoltre sottolineata l’opportunità che i sindaci riuniscano i Coc “quale cabina di regia per il monitoraggio della complessiva situazione sui rispettivi territori oltre che come idoneo strumento perla circolarità delle informazioni”. Infine è stata assicurata un’attività sinergica tra le forze dell’ordine e le polizia municipale affinchè le direttive entrate in vigore, anche con riferimento agli esercizi commerciali, vengano rispettate su tutto il territorio provinciale. Il sindaco Napoli, insieme ad altri primi cittadini della provincia, ha già attivato il Coc ed anticipato l’imminente pubblicazione di un manifesto che spiegherà le direttive regionali per contenere l’emergenza sanitaria in atto.