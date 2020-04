Covid-19 a Salerno, prorogata la chiusura del settore "Servizi Demografici ed Elettorale" del Comune

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto la proroga della chiusura di tutte le sezioni periferiche del Settore Servizi Demografici ed Elettorale fino al 30 aprile 2020 e per quanto riguarda quella situata presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” fino al 31 luglio prossimo. L’accesso del pubblico, inoltre, è limitato a richieste/procedure urgenti ed indifferibili, previo appuntamento telefonico.

I settori

Le carte d’identità vengono rilasciate solo su appuntamento e se strettamente necessarie, solo nel caso in cui non si disponga di altro documento di riconoscimento presso via Picarielli (Segreteria Protocollo 089665106-5158-5159-5156-3341043654); i matrimoni e le unioni civili (Ciro Mauro 089665119 - Mario Russo 08965160); i testamenti biologici (disposizioni anticipate di trattamento) potranno essere acquisiti dall’Ufficio dello Stato Civile previo appuntamento e con ricezione limitata alla presenza del testatore (Via Picarielli – 089665106-5145-5158-3346234145); le dichiarazioni di nascita rientrano nei servizi essenziali ed improrogabili da dover garantire, evidenziando, comunque, che la normativa vigente prevede che le stesse possano essere presentate entro tre giorni presso le direzioni sanitarie degli ospedali – senza doversi sposare nel territorio – ed entro dieci giorni pressi gli uffici dello stato civile; vengono regolarmente ricevute le denunce di morte, richiesta di autorizzazione ai trasporti funebri, richiesta di autorizzazione alla sepoltura e alla cremazione (da contattare sede via Picarielli). Sono, invece, sospese tutte le cerimonie funerarie. Ogni altra richiesta/presentazione di pratica urgente deve essere prodotta unicamente per via telematica (protocollo@pec.comune.salerno.it).