Emergenza Coronavirus, la Protezione Civile in azione nel Vallo di Diano

La Protezione Civile, in collaborazione con l’Asl di Salerno, è in piena attività per garantire l’assistenza ai cittadini che vivono al confine tra la provincia di Salerno (Vallo di Diano) e la Basilicata.

L'assistenza

In questi giorni di emergenza Coronavirus i volontari stanno collaborando con le istituzioni locali per consegnare beni di prima necessità agli abitanti delle quattro città valdianesi (Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano) messe in quarantena dal governatore De Luca. E, in particolare, per aiutare i più deboli, ossia anziani e disabili. Un contributo importante, quello della Protezione Civile, per andare incontro alle esigenze della popolazione.