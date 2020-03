Coronavirus, De Luca annuncia: "Chi passeggia avrà la quarantena fiduciaria"

"In Campania, chi sarà sorpreso in strada senza un motivo valido, sarà messo in quarantena fiduciaria e dovrà quindi restare in casa per 14 giorni. E se venisse nuovamente beccato fuori durante il periodo di isolamento, sarà passibile di sanzioni penali".

Lo ha annunciato il Gorventore della Regione, Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento su Lira Tv. Puntando il dito contro alcuni cittadini che "devono capire che la testa non serve solo per dividere le orecchie, ma anche per far connettere i neuroni", il presidente della Campania ha fatto appello a comportamenti più responsabili per il contenimento della diffusione del Coronavirus che dovrebbe raggiungere il picco di contagi nelle prossime settimane e per il quale potrebbero essere necessari 490 posti letti in più nei reparti ospedalieri. Mentre le Asl, dunque, stanno correndo ai ripari su invito e indicazione di Palazzo Santa Lucia , dunque, come sottolineato da De Luca, ci sono ancora cittadini che non hanno compreso l'entità della pandemia."Un noto infettivologo mi ha spiegato, ad esempio, che il virus è trasmissibile anche attraverso il fumo delle sigarette: vogliamo renderci conto che ci troviamo in un'emergenza e smetterla di fare le cose a metà?".

La riflessione e "le soluzioni terapeutiche" alternative

"In Cina stanno risolvendo il problema - ha concluso il Governatore - Un cinese in quarantena aveva varcato i limiti della zona a lui consentita, violando un posto di blocco ed hanno adottato sistemi terapeutici diversi dal nostro: lo hanno fucilato". Rigore e nuove strette, dunque, nel nostro territorio regionale.