Emergenza Coronavirus, famiglia di Lentiscosa in quarantena per precauzione

Sono stati messi in quarantena per accertamenti, un giovane di Lentiscosa e la sua famiglia. Rientrato venerdì nella frazione di Camerota, da Codogno, tra i comuni-focolaio dell’emergenza del Coronavirus, il giovane è stato sottoposto alla profilassi, come da protocollo.

I motivi

Il provvedimento eseguito da Asl e forze dell'ordine è a scopo precauzionale: il ragazzo non accusa alcun sintomo sospetto al momento, ma, provenendo dalla zona attenzionata per il Coronavirus, deve essere sottoposto agli accertamenti previsti.