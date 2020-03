Coronavirus, nuova ordinanza: arriva il questionario per chi proviene dal Nord

Nuovo avviso emanato dal Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli con le ulteriori "Misure di contenimento del Coronavirus". L'avviso che richiama l'Ordinanza numero 8 dell’8.3.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca e le “Indicazioni operative per i Comuni” fornite dall’Unità di Crisi Regionale.

Il questionario

L'avviso contiene tutte le informazioni ed il questionario obbligatorio per tutti gli individui che abbiano fatto ingresso, o faranno ingresso, in regione Campania provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-OssoIa, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Obbligatoio per tutti coloro che risultano negli elenchi dei viaggiatori provenienti dalle aree in argomento, trasmessi dai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale ai sensi dell'O.P.G.R.C. n. 8/2020. La scheda di rilevazione dati è inviabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it e protezionecivileCOVID19@comune.salerno.it Le informazioni del caso saranno fornite ai cittadini contattando i seguenti numeri della Protezione civile del Comune di Salerno: 089/663111 - 089/753822 - 089/663122 - 089/663120 - 089/663154 - 3459124387. Il modulo, recuperabile sul sito ufficiale del Comune di Salerno, contiene nome, cognome del dichiarante, data di nascita, documento di riconoscimento, "provenienza e diretto a ", mezzo di trasporto utilizzato, luogo di residenza, domicilio o luogo presso il quale resterà in isolamento domiciliare, recapito telefonico, medico dal quale è assistito e Asl di appartenenza.

Il sindaco

"Il Comune di Salerno, ai sensi delle indicazioni operative pervenute dalla Regione Campania, ha provveduto a metter in campo le iniziative necessarie per il controllo delle persone provenienti dalla cd Zona Rossa - dichiara il Sindaco Napoli - Si raccomanda agli interessati lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenute. È necessario in questo momento dare prova di responsabilità e senso civico a tutela della salute propria, dei propri cari e della collettività. Facendo ciascuno la propria parte, con calma e disciplina, sarà possibile tornare al più presto alla normalità".