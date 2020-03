Covid-19 a Salerno, parte la raccolta di beni di prima necessità per i clochard

Parte una raccolta straordinaria di indumenti e beni di prima necessità da destinare ai clochard ospiti presso il palazzetto dello sport “Palatulimieri” di via Allende a Salerno. Ad organizzarla è l’A.S.D. Santa Teresa Beach Soccer in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali del Comune.

Le informazioni

Il materiale può essere consegnato dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, presso le sedi “Ultras Centro Storico” in Vicolo Pietra del Pesce; “Ultras Nuova Guardia” in via Lungomare Colombo; “Ultras Torrionesi” in via Luigi Manzella. “In una fase emergenza sanitaria nazionale come quella che stiamo vivendo - dichiarano i promotori - tutti siamo tenuti ad affrontare cambiamenti modificando radicalmente le nostre abitudini quotidiane, ritrovandoci a vivere esclusivamente in casa, più o meno isolate. Questa condizione non deve, tuttavia, allontanare lo sguardo verso chi vive situazioni più critiche della nostra, di estrema vulnerabilità ed ora più che mai necessita del nostro concreto sostegno”.