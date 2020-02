Psicosi Coronavirus, ragazza cinese e fidanzato aggrediti sul treno a Scafati

Momenti di tensione, ieri, a bordo di un treno proveniente da Salerno e diretto a Napoli, dove una ragazza cinese è stata aggredita perché accusata di essere portatrice del Coronavirus.

Il fatto

Prima che il treno si fermasse nella stazione di Scafati - riporta Il Mattino - la giovane, che era in compagnia del fidanzato del posto, è stata minacciata da un cinquantenne, originario di Napoli, che era seduto nella sua stessa carrozza. Sono volate parole grosse, offese e anche spintoni. Il fidanzato, intervenuto per difenderla, è stato preso a pugni. Ma la giovane cinese non si è lasciata intimorire. E, all’improvviso, ha cacciato dalla borda una bomboletta di spray urticante che ha spruzzato addosso all’aggressore, il quale, successivamente, è stato subito identificato e denunciato dalle forze dell'ordine.