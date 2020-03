Coronavirus, neomamma in isolamento a Vallo: negativi 3 tamponi ad Agropoli

Nuovo caso sospetto di Coronavirus in provincia di Salerno. Si stanno vivendo ore di apprensione, infatti, nel piccolo comune di Gioi, nel Cilento. Una ragazza è tenuta sotto osservazione per dei sintomi manifestatisi dopo il parto. “Noi - comunicano dal Municipio - stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con i medici di base, che, a loro volta, seguono anche i familiari per i quali è stata disposta la quarantena”. La giovane mamma è tuttora ricoverata, in isolamento, presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove attende l’esito del tampone.

I tamponi negativi

Intanto i cittadini di Agropoli possono tirare un sospiro di sollievo. Sono risultati negativi i primi tre tamponi eseguiti su quelle persone entrate in contatto con il 35enne affetto dal Coronavirus. Adesso ne restano altri 10 da analizzare, il cui esito si dovrebbe conoscere in serata o al massimo nella mattinata di domani.