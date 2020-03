Febbre e dolori al torace: caso sospetto di Coronavirus ad Eboli

Nuovo sospetto caso di Coronavirus in provincia di Salerno. Un ragazzo di 30 anni, infatti, è giunto al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Addolorata” con febbre e dolori al torace. Sembra che, nei giorni scorsi, è stato nella città di Piacenza.

La profilassi

Il giovane è stato subito ricoverato e messo in isolamento. Effettuato già il tampone che, in serata, è stato inviato al “Cotugno” di Napoli per ulteriori accertamenti.