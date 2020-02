Coronavirus: razzismo e discriminazione a Salerno per alcuni stranieri, la denuncia

Discriminazioni, offese e mortificazioni, anche a Salerno, per alcuni stranieri, per via del tanto temuto contagio del virus cinese. A raccontarle, pur mantenendo la privacy, una famiglia asiatica che sta pagando a caro prezzo il clima di paura e l'ignoranza di fondo che aleggia ormai, tristemente, ovunque, dopo l'emergenza del Coronavirus.

"In occasione dell'incontro della Consulta dei Popoli, abbiamo appreso di atti di discriminazione per effetto del coronavirus nei riguardi di amici con caratteri somatici asiatici - ha raccontato ieri il presidente dell'Ufficio Diocesano Migrantes, Antonio Bonifacio - Esprimiamo la nostra amicizia, senza alcun timore e pregiudizio, ai nostri amici asiatici e di origine asiatica della Consulta, senza paura di condividere con loro tempo e spazio. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti coloro che in questi giorni stanno subendo atti di razzismo e di ignoranza da Coronavirus".

Parla Antonio Bonifacio