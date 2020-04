Salento, lo sfogo del sindaco: "Qui abbiamo il cretinovirus"

"Qui non abbiamo casi di coronavirus ma siamo infetti da... cretinovirus". Lo ha detto, esausto, il sindaco di Salento.

I dettagli

Nel suo duro sfogo, il primo cittadino se la prende con i "camminatori seriali". Una definizione che utilizza per descrivere le persone che decidono di lasciare le proprie abitazioni per futili motivi. Chiede alla comunità, alla minoranza che non rispetta le regole, di attenersi alle prescrizioni di distanziamento sociale. La guardia deve essere ancora alta, come testimoniano i casi di alcuni contagi in Cilento, in particolare a Perdifumo.