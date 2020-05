Assembramenti e assenza di mascherine nella movida, l'Unità di Crisi: "Il virus non è sparito"

Lancia l'allarme in Campania, l'Unità di Crisi della Regione che si è riunita per esaminare la situazione epidemiologica dopo quanto si è verificato nell’ultimo weekend, con ripetuti assembramenti senza mascherine. Si rinnova, dunque, con fermezza l'invito al rispetto delle ordinanze in vigore e a evitare comportamenti irresponsabili che potrebbero determinare una risalita della curva dei contagi.

La nota dell'Unità di Crisi