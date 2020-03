Emergenza Coronavirus, riapre l'ospedale di Agropoli: esulta il M5S

Dopo l’annunciata riapertura dell’ospedale di Agropoli, per via dell’emergenza Coronavirus, il M5S esulta e parla di un risultato straordinario per tutti i cittadini. “Abbiamo presentato due interrogazioni, una al Senato della Repubblica ed una alla Giunta Regionale” annunciano, infatti, i senatori pentastellati Francesco Castiello e Felicia Gaudiano insieme al consigliere regionale Michele Cammarano: “Quest’ apertura, da troppo tempo attesa e auspicata, diviene fondamentale in un momento di emergenza sanitaria nazionale che il nostro paese e la nostra Regione stanno attraversando”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La battaglia politica

Per i tre esponenti grillini la riattivazione del presidio ospedaliero “è il frutto di annose battaglie di cittadini e portavoce del Movimento 5 stelle, ma anche degli enti istituzionali e dei tanti sindaci che sul territorio si rendono conto della gravità della situazione e invocano altre misure simili oltre all’ apertura di nuovi spazi per affrontare l’emergenza. I casi di contagio da Covid-19 sono ancora limitati e se si agisce in questo iniziale momento della curva epidemica, si possono raggiungere significativi risultati. Questa è una lotta - spiegano - che si poteva vincere solo con il buon senso istituzionale e per questo siamo soddisfatti nell’apprendere che il Direttore dell’Asl abbia usato la ragionevolezza ascoltando le richieste nostre e di tanti cittadini che si aspettano ora più che mai risposte forti, decise, unitarie e risolutive. Adesso bisogna lavorare perché la riapertura per l'emergenza coronavirus diventi un'apertura definitiva perché la nostra area è, notoriamente, in emergenza sanitaria permanente essendo di fatto sprovvista di un pronto soccorso ed essendo gli altri ospedali, più o meno vicini, depotenziati e difficili da raggiungere”.