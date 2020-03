Coronavirus, scuole riaperte a Salerno e provincia: certificati medici per alunni e prof

Scuole riaperte oggi a Salerno e in altri comuni della provincia dopo le operazioni di igienizzazione effettuate, lo scorso weekend, per prevenire il Coronavirus. Anche se l’allerta, anche nel Salernitano, resta alta per i contagi in aumento in Campania.

Le nuove disposizioni

Intanto - riporta Il Mattino - i presidi hanno avuto disposizioni dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione di richiedere il certificato medico ad alunni, docenti e personale ausiliario nel caso in cui vi sia stata assenza per malattia per più di cinque giorni nel periodo antecedente alla sospensione delle attività didattiche come da calendario scolastico regionale per il Carnevale.

Le scuole chiuse

Torneranno in classe, invece, domani gli alunni dei comuni di Buonabitacolo e Padula, salvo proroghe disposte dai sindaci; mentre altre amministrazioni hanno deciso di far slittare l’apertura delle scuole come quelle di Montano Antilia (dove si è registrato il primo contagio) e Castelnuovo Cilento.