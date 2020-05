Covid-19 a Ricigliano, prete regala mascherine con santo e Madonna ai fedeli

C’è l'immagine del santo patrono, Cristoforo, a destra, e quella della Madonna, a sinistra; sullo sfondo, l'azzurro cielo. Sono le mascherine antivirus che la parrocchia San Pietro Apostolo di Ricigliano, in provincia di Salerno, ha commissionato a una ditta di tendaggi di Fisciano per donarle alla comunità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'iniziativa

Oggi, sul sagrato della chiesa, il parroco, don Vincenzo Ruggiero, le distribuirà, una per famiglia. E, se non dovessero bastare, "ne faremo fare altre", dice. L'iniziativa nasce da una visione della Chiesa "come madre che ha a cuore la salute, non solo spirituale, ma anche fisica dei suoi fedeli", spiega il prete, rimarcando che "l'immagine di San Cristoforo, protettore della nostra comunita', e della Madonna, custodendo la nostra bocca, possa ispirarci pensieri, preghiere e sentimenti di speranza e non di paura per la pandemia in corso". Per don Vincenzo, "l'utilizzo di questi sistemi anti-contagio ci fa vivere una nuova forma di carità. Stare lontani, in questo momenti, è la vera carità da esercitare con le persone". Sui social della parrocchia, inoltre, il sacerdote invita a ritirare le mascherine, "ma senza creare assembramenti e confusione" perchè "la distribuzione continuerà pure sabato e domenica".