Covid Hospital di Polla: nessun ricovero da 3 giorni, nuove dimissioni

L'area Covid dell'ospedale di Polla, in provincia di Salerno, si sta svuotando. Ad oggi sono cinque i degenti ricoverati in terapia sub intensiva, mentre una sola persona si trova intubata in terapia intensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le dimissioni

Da tre giorni non si registrano nuovi ricoveri. Questa mattina, invece, sono state dimesse tre persone dall'area post-Covid. Nelle aree del Vallo di Diano e Tanagro non si registrano decessi l'ultimo dallo scorso 5 aprile, mentre totalmente sono state 151 le persone risultate positive. In calo anche la richiesta di esecuzione di tamponi.