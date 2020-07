Covid-19 a Roccadaspide, in quarantena i familiari dell'imprenditore tornato da New York

Il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano ha firmato un'ordinanza per disporre la quarantena obbligatoria i familiari dell'imprenditore risultato positivo al Coronavirus. L'obiettivo è quello di prevenire eventuali nuovi contagi.

Il caso

Si tratta del 53enne rientrato, nei giorni scorsi dagli Stati Uniti che, dopo essere atterrato da New York in Italia, ha raggiunto in treno Capaccio e in auto Roccadaspide, dov'è stato sottoposto al tampone risultando positivo al virus. Ora è anche lui in isolamento domiciliare anche se asintomatico.