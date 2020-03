Coronavirus: Castel San Giorgio e Roccapiemonte chiudono i confini

I sindaci dei comuni di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, Paola Lanzara e Carmine Pagano, hanno emesso una ordinanza congiunta di chiusura dei varchi di confine per contrastare in maniera decisa il rischio di contagio da coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

E' stato dato mandato alla polizia municipale di chiudere con dei blocchi le strade poste al confine dei territori comunali. La decisione è stata assunta alla luce del Decreto Ministeriale che dispone il divieto di lasciare il proprio comune se non per cause di forza maggiore. I sindaci tengono conto anche dei nuovi avvisi emanati dall'Unità di crisi regionale, con particolare riferimento al focolaio nell'Agro. Chiusi, dunque, Bivio Rosto, la strada provinciale di via San Pasquale.