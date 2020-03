Emergenza Coronavirus, il "Ruggi" assume 30 operatori socio-sanitari

Dopo i medici, l’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” cerca nuovo personale sanitario per affrontare l’emergenza del virus Covid-10. La direzione generale ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse, per soli titoli, con disponibilità immediata, per il conferimento di 30 incarichi provvisori a tempo determinato, per un periodo di sei mesi, eventualmente rinnovabile, di operatore socio sanitario. “Le modalità e i termini per accedere alla selezione sono indicati sul sito istituzionale dell’azienda sanitaria all’indirizzo www.sangiovannieruggi.it” si precisa in una nota.

I requisiti necessari sono:

Attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario” conseguito ai sensi dell’art 12 dei provvedimento 22.02.2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra io Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19.04.2001 – Serie Generale;

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti;

Non aver subito condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione o avere procedimenti penali in corso che inibiscano li rapporto con la Pubblica Amministrazione;

Garantire la disponibilità è prestare la propria attività lavorative a partire dal 26 marzo 2020;

Per i cittadini di stato estero non facenti parte dell’Unione Europea è necessario possedere e allegare alla manifestazione d’interesse regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

