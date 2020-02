Coronavirus: due salernitani rientrati da Lodi si presentano al Ruggi per sottoporsi al test

Si sono poste in isolamento volontario, due persone presentatesi al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dopo essere state per alcuni giorni in vacanza a Lodi, nella cui zona si sono registrati diversi casi di positività al coronavirus. Come riporta Il Riformista, i due pazienti sono stati sottoposti a tampone. L'esame è stato inviato all'ospedale Cotugno, per le verifiche del caso. La notizia della presenza dei due cittadini al Ruggi, si è diffusa nel tardo pomeriggio, tanto che, come ci segnalano alcuni lettori, il Pronto Soccorso è stato lasciato da numerosi pazienti in attesa, entrati nel panico per un eventuale contagio.

Intanto, diversi cittadini si sono precipitati ad acquistare mascherine, alcol e amuchina, per seguire le indicazioni e le precauzioni anti-contagio. Riportiamo, a tal proposito, qui di seguito il vademecum del Ministero della Salute per non contrarre il virus cinese: