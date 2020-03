Coronavirus, nuove disposizioni per il "Ruggi d'Aragona" di Salerno

Per contenere la diffusione del Coronavirus, la struttura commissariale dell’azienda ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno ha disposto una serie di nuove regole per quanto riguarda sia la visita ai degenti sia i servizi amministrativi e ambulatoriali.

La visita ai degenti

Secondo le ultime disposizioni è “divieto assoluto di accesso alle unità operative per visita ai degenti e colloqui con i sanitari a qualsiasi titolo”; sarà cura, infatti, dei responsabili delle Unità operative fornire telefonicamente notizie sulle condizioni cliniche dei congiunti agli aventi diritto; eventuali deroghe “saranno consentite solamente in caso di effettiva necessità da parte del direttore della relativa Unità operativa”.

Le visite ambulatoriali

Al momento - ricordiamo - che sono autorizzate solamente le prestazioni urgenti.

Richiesta e rilascio documentazione sanitaria

Per la richiesta ed il rilascio di documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esami/referti di pronto soccorso etc.) è assolutamente vietato recarsi presso gli sportelli all’uopo dedicati (che saranno chiusi). E’ necessario inviare una mail o contattare un operatore telefonico. “Per motivi precauzionali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Dpcm 4 marzo 2020, circa l’invito ad avvalersi di “modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81” il servizio sarà garantito con modalità telematica”. Per le richieste di cartelle cliniche, esami di pronto soccorso, referti di pronto soccorso, dvd esami strumentali (rx-tc-rm) sara’ necessario inviare una mail a: Ospedali Ruggi e da Procida - Salerno: cartelle.cliniche@sangiovannieruggi.it; Ospedale “Fucito” - Mercato San Severino: dmp.fucito@sangiovannieruggi.it; Ospedale S. Maria dell’Olmo - Cava de’Tirreni: ufficiocartelle.olmo@sangiovannieruggi.it. Vanno allegati alla mail: modulo di richiesta (“modello a”, scaricabile dal sito www.sangiovannieruggi.it), documento di riconoscimento, bonifico bancarioper chi non ha indirizzo di posta elettronica, contattare i numeri telefonici dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:00 per qualsiasi informazione:

I numeri telefonici

- Ospedali “Ruggi” e “Da Procida”, Salerno : 3478787967 o 3479320990

- Ospedale “Fucito”, Mercato San Severino: 3471596797

- Ospedale “Santa Maria dell’Olmo”, Cava de’ Tirreni: 3494030194.