Coronavirus, stop uso impronte digitali al “Ruggi” di Salerno

Stop al rilevamento biometrico, con le impronte digitali, per i dipendenti dell'azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona” di Salerno. D’ora in poi per attestare la propria presenza in servizio useranno solo badge. La disposizione della struttura commissariale del “Ruggi” è scaturita dall’esigenza di contenere il più possibile la diffusione del Coronavirus.