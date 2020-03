Coronavirus, aumentano i contagi in Campania: il report dei casi positivi

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019 ha fornito oggi alle ore 17 un aggiornamento sul numero di tamponi analizzati ed i casi positivi in Campania. I dati si riferiscono alla mezzanotte di ieri, domenica 29 marzo. Nella serata di oggi, lunedì 31 marzo, sarà fornito un ulteriore aggiornamento.

I dati

Totale positivi: 1952 . Totale tamponi: 12.969. Totale deceduti: 125. Totale guariti: 88 (di cui 18 totalmente guariti e 70 clinicamente guariti).

Il riparto per provincia

Napoli 991 (di cui 416 Napoli città e 575 in provincia), a Salerno e provincia 338, ad Avellino e provincia 220, nel territorio casertano 206, in provincia di Benevento 70. Altri in fase di verifica Asl: 127. Tra le 22 e le 23.59 di ieri sono pervenuti i dati del Moscati di Aversa: 58 tamponi analizzati di cui 7 positivi (che si aggiungono ai 1945 del precedente bollettino).