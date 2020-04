Covid-19 a Salerno, il Prefetto visita centro di smistamento dei generi alimentari

Questa mattina il Prefetto Francesco Russo e il direttore del Comitato della Croce Rossa Italiana Antonio Carucci hanno effettuato un sopralluogo presso il centro di smistamento dei generi alimentari realizzato all’interno della maestosa “Sala Varese” in via Lungomare Trieste a Salerno.

La beneficenza

La struttura è stata messa a disposizione dall’azienda Exclusive Catering, dove da giorni i volontari Cri e il gruppo di volontari facenti capo a Ottavio Sorrentino, amministratore della Esclusive Catering, distribuiscono viveri alle famiglie bisognose e da dove ogni giorno partono vari mezzi per la distribuzione casa per casa di generi di prime necessità. “Il Prefetto Russo – si legge in una nota - si è complimentato per l’iniziativa ed ha ringraziato i volontari per il loro lodevole impegno a favore dei più bisognosi, evidenziando come la Croce Rossa di Salerno è sempre in prima linea”.

