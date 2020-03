Coronavirus: altri 3 contagiati a Salerno città, i dati sul territorio

Aumentano i casi positivi al Coronavirus anche a Salerno città. Dei 40 tamponi analizzati oggi nel laboratorio di analisi dell’ospedale Ruggi, 5 sono risultati positivi. Tre pazienti sono di Salerno città e due della provincia, precisamente uno di Cava de ‘Tirreni e uno di Sarno.

I dettagli

Circa i tre salernitani, due risiedono nella zona dello stadio Vestuti, mentre il terzo è un uomo di via Angrisani, nella zona orientale. Questi si aggiungono ai 4 casi già accertati nei giorni scorsi: 7, dunque, i contagiati in città. Intanto, come riporta Tv Medica, un’area dedicata è stata attrezzata anche al pronto soccorso del Ruggi dove sono stati realizzati 7 posti letto sempre in isolamento. Altri 27 in terapia intensiva e sub intensiva saranno a breve a disposizione. Si attende che arrivino nelle prossime ore i ventilatori. Tra l’ospedale Ruggi di Salerno e il Da Procida, dunque, si potranno contare almeno 50 posti letto riservati ai pazienti più gravi. Cresce la tensione in città.