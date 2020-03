Coronavirus, controllati 40 negozi di Salerno: blitz a casa dei cittadini in quarantena

Blitz della Polizia Municipale di Salerno contro i cittadini che non rispettano le regole per prevenire la diffusione del Coronavirus.

La task force nei quartieri

Nel mirino sono finiti, in particolare, i locali che non rispettano le norme anti contagio e le norme sanitarie, come la distanza minima di un metro per le consumazioni. Già da ieri – riporta Il Mattino – sono stati controllati 40 locali tra centro e zona orientale. Nelle prossime ore saranno svolti accertamenti presso le discoteche, i pub e le sale bingo. Non solo. Ma i vigili urbani salernitani effettuerà controlli porta a porta per verificare il rispetto del periodo di quarantena da parte delle persone arrivate dal Nord Italia in treno e autobus nella giornata di domenica.