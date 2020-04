Covid-19 a Salerno, cittadini a passeggio lungo le strade: parla il capitano Novella

Una domenica particolare, quella che ha caratterizzato la città di Salerno con silenzio in molte strade ma, purtroppo, ancora uscite non giustificate ed assembramenti in altre, sia nella zona orientale che nel centro.

I controlli

In mattinata, a seguito di segnalazioni, sono giunti, ad esempio, in Piazza Portanova e su Corso Vittorio Emanuele gli agenti della Polizia Municipale guidati dal capitano Carmine Novella che, insieme alla sua squadra, ha presidiato i punti strategici del capoluogo. Presidi dei vigili urbani in Piazza della Concordia, via Carmine, Piazza Monsignor Grasso, via Trento e via Posidonia per controllare sia le autovetture in transito che i pedoni. Il capitano Novella, intervistato dalla nostra redazione (vedi il video in basso), ha confermato che, anche oggi, sono state elevate diverse multe nei confronti di cittadini sorpresi a passeggiare senza un valido motivo o a rilassarsi sulle panchine del lungomare.