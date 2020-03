Coronavirus a Salerno: uomo va a trovare la mamma anziana, scatta l'isolamento

Dovrà rimanere in casa per quattordici giorni per aver rispettato l’ordinanza numero 15 del presidente della Regione Vincenzo De Luca per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covi-19.

Il fatto

Nel mirino dei carabinieri – riporta Il Mattino – è finito un uomo che era andato a trovare la madre anziana presso la sua abitazione munito di autorizzazione scritta. Soltanto che, mentre percorreva la strada di ritorno con lo scooter, si è fermato in strada, a pochi metri da casa. E, proprio in quel momento, è passata una pattuglia dei carabinieri che, dopo averlo controllato, lo hanno condotto in caserma e denunciato all’Autorità Giudiziaria. Per questo l’uomo ha dato mandato ad un legale di impugnare la denuncia e di procedere non soltanto per chiedere la revoca della stessa ma anche per riavere la sua libertà. Anche perché, secondo la normativa, il denunciato sarà anche sottoposto a controlli di polizia giudiziaria come se fosse in quarantena o agli arresti domiciliari.