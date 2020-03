Covid-19, muore il mago del design Pino Grimaldi: il cordoglio del sindaco Napoli

Dolore a Salerno per la scomparsa di Pino Grimaldi, mago del design stroncato a Napoli dal Covid-19. Sua moglie è tuttora ricoverata all’ospedale “Cotugno”. L’ultima sua apparizione in città risale allo scorso 4 marzo quando, al teatro Ghirelli, per la messa in onda del docufilm “A Gaza le donne” di Maria Rosaria Greco, promosso nell’ambito della rassegna “Femminile Palestinese”.

Il cordoglio del sindaco Enzo Napoli:

“Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la morte di Pino Grimaldi. E' stato un geniale innovatore nei campi della comunicazione, della grafica, del marketing e del design. Insieme a Gelsomino D'Ambrosio ha dato vita ad una stagione entusiasmante di rinnovamento stilistico e contenutistico. Pino Grimaldi è stato un genio assoluto la cui traccia ha ispirato ed ispirerà generazioni di allievi che con generosità ha formato. Abbraccio i familiari ed i collaboratori con i sentimenti della fraterna solidarietà per un amico caro ed un grande concittadino”.