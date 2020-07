Covid-19 a Salerno, l'oratorio dei Salesiani resta aperto in sicurezza

Resta aperto l’oratorio salesiano “Don Bosco” di Salerno, in quanto la nuova donna risultata positiva al test sierologico Covid-19 ma successivamente negativa al tampone, non ha legami familiari con nessuno dei partecipanti alle attività della struttura. Ieri, in via precauzionale, sono state sospese per qualche ora le attività.

La precisazione

Al di là di quanto riportato da alcuni quotidiani – si legge in una nota – “l’ingresso negli spazi dell’oratorio è consentito solo ed esclusivamente ai partecipanti delle attività, i quali sono sottoposti a rilevazione elettronica della temperatura corporea”. E ancora: “Si fa divieto d’ingresso ad eventuali genitori e/o accompagnatori. Oltre alle suddette regole viene rispettato, in maniera rigorosa, il protocollo di sicurezza anti-covid”. Prosegue, dunque, senza problemi l’iniziativa “Estate Salesiana” tuttora in corso nella struttura del quartiere Carmine.