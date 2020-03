Coronavirus a Salerno: nuove regole per bar, ristoranti, pub e pizzerie

L’ordinanza firmata, ieri, dal governatore De Luca non prevede solo la chiusura, momentanea, delle discoteche campane. Ma anche nuove regole per i titolari e gestori di bar, pub, pizzerie, ristoranti ed altri luoghi di svago o di divertimento.

La norma

Il provvedimento prevede la sospensione dell’attività, oltre che per le discoteche, anche per “ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” così come previsto dal Decreto del Governo datato 4 marzo 2020. Insomma, le attività commerciali e i locali possono rimanere aperti solo se sono in grado di rispettare il metro di distanza tra i clienti.

Il Comune

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli raccomanda a tutti i titolari di discoteche, luoghi di svago e divertimento il “rispetto scrupoloso ed integrale dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania De Luca”. La Polizia Municipale, come previsto dalla medesima ordinanza, svolgerà una “specifica attività di controllo per l’osservanza ed il rispetto scrupolosi di quanto predisposto a tutela della salute pubblica e per gli interventi conseguenziali in caso di violazioni”. Analoga comunicazione è stata inviata anche a Prefetto e Questore affinché predispongano analoghi ed adeguati servizi.