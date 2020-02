Emergenza Coronavirus: corsa in farmacie e supermercati, costo degli igienizzanti alle stelle

L'emergenza Coronavirus sta seminando tensione e preoccupazione anche nel nostro territorio. Ad allarmare i cittadini, oltre ai casi sospetti degli ultimi giorni, tra cui quello di stamattina nella Piana del Sele, anche l'isolamento a cui è stata sottoposta una famiglia avellinese che, contrariamente a quanto disposto da ordinanze e buon senso, si è allontanata arbitriaramente da Codogno dove risiedeva, per tornare a Montefusco, sua città d'origine. Si resta in attesa, poi, dei risultati del test sull'autista di Ravello che sarebbero dovuti arrivare nella notte, ma di cui ancora non si ha notizia.

La Campania, intanto, ha disposto posti letto di isolamento respiratorio per malattie infettive, individuati nel protocollo operativo di identificazione e gestione dei casi sospetti e accertati di infezione.

Di seguito, i posti che accoglieranno i casi:

Le scorte e lo sciacallaggio

Ed è partita tra i cittadini, la corsa alle provviste in supermercati e, soprattutto, in parafarmacie e farmacie, dove è in corso una vera e propria caccia a mascherine a gel igienizzanti per le mani: scaffali vuoti e scorte in esaurimento dovunque, anche a Salerno città. Sconcertante, tra l'altro, l'aumento del prezzo dell'Amuchina, venduta solitamente a circa 3 euro. Su Amazon, sito di e-commerce, ieri, sono spuntati alcuni venditori che propongono 12 confezioni da 80ml di Amuchina Xgerm al costo di 199 euro, quindi circa 16 euro per ciascun prodotto. Altre "offerte", questa mattina, per gli acquirenti: 4 confenzioni di Amuchina a 99 euro o una sola confezione a 29, 90 euro. Una vera e propria azione di sciacallaggio, da parte di chi ha percepito la crescita della richiesta dell'igienizzante.