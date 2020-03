Coronavirus a Salerno, l'allarme di Polichetti: "Occorre formare i medici del Ruggi"

“E’ necessario formare tutto il personale sanitario per scongiurare eventuali contagi di Covid-19”. E’ la proposta che il medico Mario Polichetti lancia ai vertici dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” e a tutti gli altri nosocomi, nelle ore, in cui, i tamponi positivi stanno aumentando in tutto il territorio provinciale.

La proposta

Per il noto ginecologo salernitano “vanno benissimo le misure contro la diffusione del Coronavirus attuate lungo le strade cittadine. Ma, prima di tutto, bisogna partire dall’ospedale. E’ assolutamente necessario - spiega - che tutti i medici, di ogni reparto, abbiano un’adeguata formazione su come trattare eventuali pazienti affetti dal virus e soprattutto su come impedire possibili contagi”. Di qui la proposta di attivare corsi di formazione, magari attraverso Skype o tutorial, con l’obiettivo di spiegare ai camici bianchi “come comportarsi in caso di pratica del protocollo anti-contagio. I medici, senza un’adeguata formazione, sono i primi ad essere a rischio", conclude Polichetti.