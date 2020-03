Coronavirus: incontro con tutti i sindaci a Palazzo Sant'Agostino, i dettagli

"Fare bene e fare insieme, attenendosi alle disposizioni nazionali". Ecco le linee guida dell'incontro sul coronavirus. I sindaci di Salerno e provincia hanno fatto tappa stamattina a Palazzo Sant'Agostino. Annunciato dal Prefetto Francesco Russo, si è svolto stamattina nella sede della Provincia l’incontro con i Sindaci dei Comuni della provincia per discutere di coronavirus e dell’emergenza sanitaria nazionale. Convocato dal Prefetto di Salerno e dal Presidente della Provincia per fare insieme il punto della situazione, l’appuntamento ha visto la partecipazione anche del Sindaco di Salerno, del Direttore Generale della ASL di Salerno, del Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, del Presidente dell’Ordine dei Medici e del rappresentante ANCI, nonché Sindaco di Bellizzi, i quali hanno risposto alle richieste di chiarimenti di tutti i Sindaci presenti.

Le reazioni

“Innanzitutto è bene sottolineare – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – che ora abbiamo uno strumento fondamentale di lavoro. Mi riferisco al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, che detta “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato ieri sulla GU Serie Generale n. 52. Questo decreto è volto a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi ed a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale per l’attuazione dei programmi di profilassi. Permette a noi tutti di gestire al meglio l’aspetto medico/epidemiologico e contenere quindi al minimo la diffusione del virus. Ma ci permette anche di gestire l’aspetto psico-sociale delle nostre comunità, cioè la percezione del rischio che non va sottovalutata, ma che in alcuni casi diventa una pressione enorme per i Sindaci dei nostri territori. Voglio ricordare che nella nostra provincia ad oggi è stato accertato solamente un caso di contagio nel comune di Montano Antilia e che nessun focolaio è presente nella nostra regione. Quindi come più volte ricordato dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, la linea di discrimine nei nostri interventi è il rispetto di criteri di adeguatezza e proporzionalità. Le autorità nazionali e regionali stanno affrontando l’emergenza attraverso i vari provvedimenti che disciplinano i comportamenti da tenere e le misure di prevenzione. Insieme al Prefetto di Salerno e agli altri componenti del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, abbiamo dato grande rilievo al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, che permetterà, d’ora in poi, di garantire un corretto circuito informativo inter-istituzionale e di armonizzare gli interventi delle Istituzioni e, in particolare dei Sindaci, che dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite.”