Covid-19 a Salerno, dimezzati i giorni di raccolta rifiuti a casa dei cittadini in quarantena

A partire da oggi (lunedì 11 maggio), Salerno Pulita riduce i giorni di ritiro dei rifiuti presso le abitazioni delle persone coranavirus positivi e/o sottoposti a quarantena. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che il numero degli utenti in città è più che dimezzato, attestandosi attualmente a circa 20 a fronte dei circa 50 delle scorse settimane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il servizio

Dunque la raccolta dei rifiuti presso le case delle persone in quarantena sarà effettuata solo il lunedì e il giovedì. Le modalità sono sempre le stesse: gli utenti interessati non devono differenziare i rifiuti e devono metterli tutti in un unico sacchetto e, indossando mascherina e guanti, dovranno depositarlo davanti della propria abitazione. Solo dopo che la porta è stata chiusa saliranno gli addetti di Salerno Pulita che provvederanno al ritiro.