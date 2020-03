Coronavirus a Salerno, Napoli al Prefetto: "Controlli anche con l'esercito"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli chiede l’aiuto dell’esercito per rafforzare i controlli lungo le strade contro la presenza di cittadini che non rispettano le regole stabilite dalle ordinanze della Regione Campania per prevenire la diffusione del Coronavirus.

La lettera

La richiesta formale è stata inviata, questa mattina, direttamente al Prefetto Francesco Russo. “Purtroppo anche nelle ultime ore – spiega Napoli - abbiamo avuto modo di verificare assembramenti e persone a passeggio senza comprovato motivo; in special modo sul Lungomare Cittadino. E' necessario intervenire immediatamente con la massima durezza per non vanificare gli enormi sacrifici che la stragrande maggioranza della popolazione sta compiendo con disciplina e senso civico”.