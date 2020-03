Coronavirus, Napoli in giro per i quartieri: "E' triste vedere la città deserta, ma rispettiamo le regole"

Il sindaco Vincenzo Napoli ha svolto, in serata, un giro per i quartiere della città di Salerno per controllare che i suoi concittadini stiano rispettando le norme, previste dal nuovo decreto governativo, per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Il messaggio del primo cittadino:

"Siamo tutti tristi nel vedere la nostra bella città, sempre vivace e piena di luce, così deserta. Ma è necessario continuare così. Voglio ringraziare la popolazione per il senso di responsabilità manifestato in queste ore. Andiamo avanti tutti insieme per la salute nostra, dei nostri cari, della città. Rispettiamo le indicazioni e le limitazioni.

