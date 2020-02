Coronavirus a Salerno, esplode la polemica sul video: la denuncia di Forte

L’associazione “Help Tutela e Sostegno dei Consumatori” scende in campo dopo la pubblicazione del video di una diretta Facebook, realizzato e diffuso nella giornata del 10 febbraio dal presidente dell’associazione Humanitas di Salerno Roberto Schiavone, che riprendeva il trasferimento di un ammalato dal pronto soccorso del Ruggi verso l’ospedale Cotugno di Napoli. Il vice presidente Lorenzo Forte ha inviato una lettera inviata al Presidente della Protezione Civile e Commissario nazionale per l’emergenza del coronavirus, al Prefetto di Salerno, al Procuratore della Repubblica, al direttore generale dell’Asl, al direttore del “Ruggi” e anche al sindaco del capoluogo per chiedere un loro immediato intervento sulla vicenda.

La precisazione

Forte, nella missiva, precisa che “il Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Humanitas, che garantisce il servizio del 118, è un servizio assicurato dalle tasse di tutti i contribuenti e pertanto ritieniamo gravissimo si sia strumentalizzata una situazione drammatica che, nella giornata di lunedì, era soltanto un sospetto. Infatti, già ieri, è stato prontamente ridimensionato dai medici del presidio napoletano: come da bollettino diffuso, non c'è coronavirus nel paziente salernitano ricoverato al Cotugno”.

La polemica

Forte ci va giù duro: “Questo episodio ci indigna profondamente, sia per il mancato rispetto alle norme di legge, che riteniamo si siano consumate a danno dell’ammalato e della sua famiglia, sia per la violazione della dignità umana. Ricordiamo che il video riprende il paziente in una teca trasparente, violando profondamente la sua privacy ed esponendolo, anche se non risulta facilmente identificabile, alla gogna mediatica. Tutto ciò per un mero spirito di spettacolarizzazione. Inoltre, tale iniziativa, è stata caratterizzata anche per la sua “rozzezza e pochezza umana”, dovuta a dialoghi offensivi nei confronti di tutte le donne e, nello specifico, della comunità cinese. Un messaggio becero, di luoghi comuni ed offese gratuite, è passato attraverso i dialoghi tra il presidente Schiavone, che si è lasciato scappare una sghignazzante risata, ed una donna, che pure riteniamo sia necessario identificare perché, nel caso si trattasse di una dipendente dell’ospedale di Salerno o di una volontaria del gruppo Humanitas, andrebbero prese immediate azioni disciplinari”.

L’appello alle istituzioni: