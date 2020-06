Covid-19, la giovane Samantha Squitieri è tornata a San Valentino Torio

Tanta curiosità a San Valentino Torio dove il sindaco Michele Strianese ha reso omaggio al ritorno a casa della giovane Samantha Squitieri che per sei mesi ha lavorato notte e giorno come infermiera nel reparto malattie infettive del Policlinico di Modena, in prima fila contro il coronavirus.

Il commento

La ragazza è riuscita a tornare a casa, anche se solo per due giorni, perché martedì ritornerà al lavoro. Il primo cittadino dichiara: “Anche lei nel suo piccolo, ha portato lustro al nostro paese. Ovviamente il mio plauso va sempre a tutti gli operatori sanitari, ai tanti giovani concittadini che, in questi difficili mesi, da medici o infermieri, hanno dato l'anima nei vari ospedali italiani per salvare vite umane e combattere la diffusione del covid 19”.