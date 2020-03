Caso di Coronavirus a San Valentino Torio: le rassicurazioni del sindaco

Cari concittadini,

abbiamo avuto notizia di un caso di coronavirus per un residente sul nostro territorio comunale, cui auguriamo ovviamente una pronta guarigione. Voglio comunicarvi che si sta già attuando il protocollo a carico dell' ASL previsto dalla legge. La persona in oggetto era gia' in isolamento da alcuni giorni e vi rimarrà fino a guarigione.

Visto che le scuole sono gia' state chiuse per disposizione nazionale, valuteremo nelle prossime ore la necessità di ordinare altre restrizioni in via precauzionale.