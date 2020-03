Coronavirus: nuovi contagi a Baronissi e a San Valentino Torio, Valiante dà il nome

Crescono i casi di pazienti affetti da Coronavirus nel salernitano. In particolare, a San Valentino Torio, ad annunciare il nuovo contagio è il sindaco Michele Strianese.

L'avviso del primo cittadino:

Trattasi di un nostro concittadino operatore sanitario che ha contratto il virus durante il lavoro che esercita fuori dal territorio comunale. L'ho appena contattato e sta bene ovvero e' totalmente asintomatico. L'Asl ha già provveduto ad applicare il protocollo previsto dalla norma e saranno fatti i tamponi ai suoi stretti contatti. Insieme alla famiglia sono stati posti in sorveglianza vigilata da parte dell'Asl. La situazione è sotto controllo. Vi invito nuovamente a stare a casa e a non uscire se non per motivi di urgenza. Il contagio sta raggiungendo il suo picco e quindi siamo in un momento delicato. Non demordiamo, manteniamo la calma e teniamo duro. Forza e coraggio.

Intanto, a Baronissi, nuovo contagio: "Debbo comunicare un altro caso positivo al coronavirus, il quinto in Città. E’ la signora ottantunenne Maria Persiano (le figlie mi hanno autorizzato a comunicare il nome), residente in via Convento 63. - ha detto il sindaco Gianfranco Valiante- E’ assente da Baronissi dal 27 febbraio scorso perché ricoverata in un centro riabilitativo a S.Giorgio del Sannio. Non ha sintomi propri del coronavirus. Da allora non è mai rientrata a casa , non ha alcun familiare residente nella nostra città. Ovviamente abbiamo attivato tutti i protocolli previsti".

La situazione decessi in Campania

Sale a 98 il numero di decessi di persone positive al Coronavirus in Campania. Sono 15 più di ieri. E' quanto emerso dai dati, aggiornati oggi alle 17, diramati dalla Protezione civile nazionale. Su 1454 contagi, sono guarite 64 persone. Sono attualmente positive 1292 persone, 723 in isolamento domiciliare, 456 ricoverate con sintomi e 113 in terapia intensiva. In provincia di Salerno, 244 contagiati, a Napoli 734 casi, 182 ad Avellino, 179 a Caserta e 15 a Benevento. Per altri 100 sono in corso le verifiche da parte delle Asl. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 9613 tamponi.