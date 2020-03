Coronavirus a San Valentino Torio: 20 cittadini in quarantena

Restano quattro le persone contagiate che appartengono allo stesso nucleo familiare residente nel comune di San Valentino Torio. Il capofamiglia (un docente del posto) è ricoverato all'ospedale “Cotugno” di Napoli, mentre la moglie e i due figli sono in sorveglianza vigilata a casa e sono asintomatici. Ad confermarlo, sulla sua pagina Facebook, è direttamente il sindaco Michele Strianese che, in giornata, ha interloquito con i dirigenti dell’Asl. “Allo stato - aggiunge - non ci sono casi sospetti e tutte le persone che hanno avuto contatti con i quattro soggetti positivi risultati asintomatiche, per cui per essi non è stato necessario prelevare tamponi ma sono state perà posto in quarantena per motivi precauzionali (circa 20 persone)”.



