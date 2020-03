Coronavirus: contagiati i familiari del paziente di San Valentino Torio

Cari concittadini di San Valentino Torio,

abbiamo appena avuto notizia che i familiari del nostro concittadino risultato positivo sono anch'essi positivi al COVID - 19. E' evidente quindi che il contagio sia avvenuto in famiglia, ovvero all' interno dell' abitazione dove tutti dimorano e nella quale essi erano già in quarantena (isolamento) dal 2 marzo scorso. anche per tutelare il resto della cittadinanza.