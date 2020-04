Covid-19, nuova sanificazione a Roccapiemonte: l'appello del sindaco

Da domani (sabato 4 aprile 2020), con inizio dalle ore 9, i volontari del Nucleo di Protezione Civile guidati da Nicola Pagano e coordinati dal sindaco Carmine Pagano e dall’assessore al ramo Roberto Fabbricatore, effettueranno una nuova sanificazione del territorio. Il calendario prevede per vari giorni interventi nel centro ed nelle frazioni di Casali e San Potito. Al passaggio dei mezzi, saranno avvisati i titolari degli esercizi commerciali aperti, che dovranno semplicemente abbassare le serrande per il tempo necessario per effettuare l’attività sanitaria.

I bonus-spesa

Per ottenerli non bisogna recarsi al Comune. La domanda va presentata via internet oppure per avere informazioni ed aiuti chiamando ai numeri degli uffici dei servizi sociali 081936344 – 081936346. Il servizio telefonico, sarà attivo anche domani sabato 4 aprile e domenica 5 aprile. Chi non fosse in grado di effettuare la domanda attraverso internet, potrà compilarla e presentarla tramite la Protezione Civile che si può contattare per i ritiro del documento al numero 0812131278. Tutte le informazioni sono sul sito internet del Municipio.

L’appello del sindaco:

"Ho l'impressione, in questi giorni, che qualcuno stia abbassando la guardia e stia pensando che il peggio sia passato. Troppe auto in circolazione, molta gente in giro. Invece questo è il periodo più complicato e difficile dell'emergenza Covid-19. Cerchiamo di non gettare nel cestino tutti i sacrifici. Siamo riusciti finora a contenere il problema contagi, ma se non dovessero essere seguite tutte le regole, quello che abbiamo fatto sarà stato un lavoro inutile. Bisogna continuare a rimanere a casa, facciamoci Pasqua in tranquillità, tra le mura domestiche, verranno i giorni del ritorno alle uscite e dello stare tutti insieme. Non adesso. Vi chiedo, ancora una volta, di restare a casa, andare a fare la spesa o fare servizi solo quando è strettamente necessario. Ne va della vita di tutti noi".